VilaWeb prepara millores a la seva aplicació per a mòbils i pissarretes. Per què siguin efectives, cal actualitzar l’app si no ho heu fet aquests últims dies. Els canvis són tècnics i milloraran la qualitat de manera progressiva.

Si teniu Android, podeu actualitzar l’app des d’aquí: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eideam.vilaweb&hl=ca

Si utilitzeu un iPhone o un iPad, la podeu actualitzar des d’aquí: https://itunes.apple.com/es/app/vilaweb/id406620374?l=ca&mt=8

Si encara no teniu l’aplicació, aquests enllaços també serveixen per descarregar-la.

