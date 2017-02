El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, ha pujat aquest dissabte l’escenari de Vistalegre II per defensar el document polític presentat pel seu equip i marcar distàncies amb les tesis de transversalitat que propugna per a Podem el secretari Polític del partit, Íñigo Errejón. ‘La transversalitat no té a veure amb semblar-se a Ciutadans o a Podem, té a veure amb semblar-se a Espanya, a la gent que treballa per tirar endavant el país’, ha proclamat.

El missatge principal de la que ha estat la seva segona intervenció en la II Assemblea Ciutadana -primer ha pujat a l’escenari per saludar als assistents i donar per inaugurat el conclau- ha sigut que el partit morat no ha d’oblidar els seus orígens ni intentar semblar-se als ‘vells partits’.

‘No podem oblidar-nos de qui som, no ens podem semblar a ells ni en els altars’, ha advertit, admetent que estar al Parlament és important, però recalcant que aquesta proximitat als partits tradicionals o als nous que, al seu judici, se’ls semblen, no pot portar-los a perdre de vista que ells han de semblar-se a la gent.

En aquest context, Iglesias també ha posat l’accent a equiparar al PP i al PSOE: ‘Jo sóc una persona d’esquerres, però no em crec la geografia parlamentària que situa al PP a la dreta i al PSOE a l’esquerra perquè tots dos són representants del projecte de les elits’, ha assenyalat Iglesias. Després de subratllar que els escons de Podem no són dels seus titulars, ‘sinó de la gent’, ha cridat a aconseguir un nou ‘contracte social’ que substitueixi al segellat en la Transició en una època.

Així, ha apostat per un pacte intergeneracional per construir un nou país, “sent transversals” però sense imitar als vells partits, i apel·lant a un “impuls constituent”. Per això, ha advocat per situar a Podem al capdavant d’Espanya juntament amb les seves forces germanes i la societat civil.

Un podem ‘sense etiquetes’

Per la seva banda el secretari polític de Podem i líder de l’equip ‘Recuperar la Ilusión‘, Íñigo Errejón, ha defensat aquest dissabte, en la seva primera intervenció a l’Assemblea Ciutadana Estatal de Vistalegre II, la necessitat que després del congrés segueixin ‘junts i forts’, i ha reivindicat construir un partit transversal, ‘sense etiquetes’ i que doni confiança.

Errejón ha estat l’encarregat de defensar el document sobre estratègia política que ha presentat el seu equip, en el qual aposten per eixamplar i multiplicar Podem per a recuperar les institucions. ‘És fonamental un horitzó que doni confiança i inspiri coratge en els cors de tot el nostre poble, vingui d’on vingui, hagi votat el que hagi votat, hagi estat traït per uns o per uns altres. A la criminalització dels de dalt no se li oposa la unitat dels que comparteixen mateixes etiquetes si no se li oposa la unitat de la gent treballadora’, ha avisat.

Errejón ha dedicat gran part de la seva intervenció a dirigir-se al PP i al PSOE. ‘Deien que ens anàvem a matar a Vistalegre. Nosaltres a Vistalegre ens estem trobant per triar les millors idees per guanyar-los’, ha defensat. ‘Aneu amb compte, no vagi a ser que el proper congrés l’hagueu de lliurar en un centre penitenciari’, ha advertit als populars.

Als socialistes ha recriminat l’objectiu que s’han marcat de derrotar el populisme, en lloc de combatre la pobresa, les retallades o ‘el Govern potiner injust del PP’. ‘Populisme és com anomenen al canvi els que porten molt temps lluny del canvi’, ha postil·lat.

