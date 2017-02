La candidatura encapçalada pel secretari general de Podem, Pablo Iglesias, controlarà el consell ciutadà estatal del partit, que és el màxim òrgan de decisió. Amb 37 consellers, ha superat Íñigo Errejón, que aspirava a prendre’n el domini però que finalment només tindrà 23 consellers. Per la seva banda, la candidatura anticapitalista n’ha aconseguit dos, dels 62 que conformen l’òrgan. Amb això, Pablo Iglesias acumula el 60,3% dels llocs de la cúpula si s’inclouen les cadires nates del secretari general i els càrrecs autonòmics propers, Errejón es queda amb un 36,5% dels llocs, i un 3,1% serà dels anticapitalistes.

Vegeu ací qui conformarà el consell ciutadà estatal. Entre els membres hi haurà la valenciana Jéssica Albiach, diputada al Parlament de Catalunya, Juan pedro Yllanes, diputat al congrés espanyol per Podem Balears i Ángela Ballester, diputada per València al congrés.

Quant al document polític, que marcarà la línia ideològica del partit en els pròxims anys, la candidatura d’Iglesias també s’ha imposat, amb un 56% dels vots, per davant d’un 33,7% de la llista d’Errejón i un 9,93% dels anticapitalistes. El document de ‘Podemos para todas’, planteja una línia ideològica més semblant a la que ha vingut portant fins ara el partit, tot apostant per recuperar més connexió amb el carrer i enfortir en projecte propi, allunyant-se d’altres formacions. La llista d’Iglesias, ‘Podem per a tots’, també ha guanyat en el document organitzatiu, ètic i d’igualtat.

Menys intriga hi havia en la votació per a la secretaria general. Iglesias renova càrrec gràcies a una aclaparadora victòria que ha obtingut un 89% dels suports, molt per sobre del 10,9% de l’altre candidat, Juan Moreno Yagüe.

