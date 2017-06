Ha estat l’únic que ha comunicat la seva intenció de concórrer a primàries

BARCELONA, 22 (EUROPA PRESS)

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, serà el candidat del partit a la Presidència de la Generalitat en les properes eleccions autonòmiques que se celebrin a Catalunya.

El partit va obrir el dilluns un període de quatre dies que finalitzava aquest dijous a les 14 hores perquè els interessats a ser candidats ho comuniquessin a la direcció, i Iceta ha estat l’únic que s’ha postulat.

El partit ho tenia tot preparat per celebrar primàries el dissabte 15 de juliol en cas que s’hagués presentat més d’un candidat, però ja no serà necessari dur a terme aquest procés en el qual estaven cridats a participar 17.161 militants.

La Taula del Consell Nacional del partit s’ha reunit les 16 hores per analitzar les propostes presentades i la seva presidenta, Maria Miranda, ha indicat en un comunicat que “només hi ha hagut una comunicació de voluntat de presentar-se al procediment d’elecció”, protagonitzada per Iceta.

Ara la Mesa, d’acord amb l’Executiva del partit, iniciarà el procediment de ratificació i proclamació del candidat, ha detallat, i ha celebrat que per al PSC aquest tipus de processos oberts “són una eina d’aprofundiment democràtic”.

Iceta havia anunciat que volia ser el candidat del PSC a la Generalitat, i comptava amb l’aval de bona part de quadres, dirigents i militants, que ja el van encastellar com a primer secretari del partit a l’octubre enfront del seu rival, l’alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), Núria Parlon.

Parlon ja havia declinat fa setmanes presentar-se per liderar la candidatura del PSC en les properes autonòmiques, per la qual cosa estava descartat un nou duel entre ella i Iceta.

ABANS D’ESTIU

El PSC volia proclamar al seu proper candidat a la Presidència de la Generalitat abans de l’aturada estiuenca, tenint en compte que les forces independentistes estudien començar els preparatius del referèndum el 15 d’agost.

Els socialistes catalans estan convençuts que el referèndum no se celebrarà perquè és il·legal i que hi haurà eleccions després de l’estiu, per la qual cosa volen arribar a la cita amb el candidat i el programa definit amb les màximes garanties, especialment ara que les enquestes els auguren un repunt en intenció de vot després d’anys difícils.

