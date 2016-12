El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, es postularà per tornar a ser el candidat del partit en les pròximes eleccions a la Generalitat, i no descarta contribuir a la formació d’un Govern d’esquerres.

Ho ha explicat en una entrevista d’Europa Press, en què ha destacat que descartaria presentar-se com a candidat si un altre company de files estigués “en millors condicions per treure el millor resultat: Els partits han de presentar als millors candidats i crec que, ara mateix, sóc jo”.

Segons la seva opinió, tornar a ser el candidat socialista segueix la lògica de la línia política que el PSC va fixar al congrés de novembre, i assegura que la seva aspiració és ser el pròxim president de la Generalitat o com a mínim condicionar a qui ho sigui: “No poso cap límit a la nostra ambició”.

Enquestes recents apunten a una recuperació electoral del PSC, que podria ser el segon partit més votat a Catalunya –per darrere d’ERC– i tindria la clau de la governabilitat, i Iceta avisa que als catalans els convé “un govern progressista capaç de millorar l’autogovern i el finançament a través del diàleg, la negociació i el pacte”.

Sobre si posaria algun tipus de condició per donar suport a un Govern d’esquerres, ha respost: “No ens podrem posar d’acord amb algú que digui que es vol saltar la llei, que digui que l’objectiu de govern és ser independent ni que digui que l’objectiu és fer polítiques conservadores”.

“Ara, d’entrada, sembla la cosa més favorable –acostar-se als ‘comuns’–, però no sé si aniran amb un programa o un altre: caldrà veure”, ha destacat, i ha dit que l’obsessió del PSC és ser útil als catalans, i no als pactes electorals.

ELECCIONS

Iceta creu que en 2017 o principis de 2018 hi haurà eleccions autonòmiques a Catalunya perquè fracassarà el referèndum, una situació per a la que el PSC es prepara “reforçat, unit i amb un projecte clar després d’un període convuls: Estem millor avui que fa quatre mesos o dos anys”.

Els socialistes catalans han sortit del seu congrés “amb un projecte polític molt sòlid i no subjecte a les batzegades que havia tingut en el passat”, ha recordat en relació amb la defensa del dret a decidir de Catalunya que feia el PSC fa un parell d’anys.

Creu que les últimes enquestes reforcen aquesta tesi –tot i que es mostra prudent i escèptic amb els sondejos–, i destaca que en els últims comicis autonòmics de 2015 es va identificar a C’s com el “més clar defensor del ‘no’ davant del plebiscit que van plantejar alguns, i això li va donar una prima” a la formació que lidera Inés Arrimadas.

Però ara, “l’oposició a la investidura de Mariano Rajoy, l’haver fet un congrés i sortir d’ell units, i l’estabilitat dels últims dos anys amb un projecte coherent” estan rellançant als socialistes catalans, ha apuntat.

