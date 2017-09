El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, creu que segurament hi haurà urnes l’1-O però ha matisat que això no vol dir que sigui un referèndum i que serà un simulacre de votació. ‘Els hi estem regalant una idea peregrina sobre que urna és igual a referèndum i no és veritat’, ha declarat als micròfons d’Onda Cero. El socialista ha reiterat que no es donen les garanties per tal de poder celebrar un referèndum pròpiament i que no s’ha d’anar a vota: ‘Com a demòcrates, no cal votar l’1-O, no es pot banalitzar així la democràcia’.

D’altra banda, ha repetit que està convençut que la batllessa de Barcelona, Ada Colau, no se saltarà la llei i ha dit que el que sí que creu és que ella anirà a votar. ‘Els comuns quan veuen una pancarta sense llegir-la s’hi posen darrera perquè ja han dit que consideren que és una reivindicació. Però organitzar la votació? No ho farà’, ha apuntat.

El socialista té la idea que ‘alguna cosa passarà’ arran de la votació però ha afirmat que el govern es troba en un ‘cert bucle’. Ha recordat que el 9-N ja es va fer una votació i ha dit que l’1-O, en els millors dels cassos, pot haver-hi una cosa similar, que ha recordat que no va portar a una solució del conflicte. Per a Iceta, l’executiu català ha convertit la qüestió en una cosa gairebé religiosa i ha defensat que la realitat els ha anat desmentint. ‘Els hem fet el favor de dir referèndum a una cosa que no ho és’, ha apuntat.

En aquest sentit, ha dit que com que no serà un referèndum el PSC no hi participarà i dirà als ciutadans que no ho facin. El socialista ha rebutjat les al·lusions a la democràcia que es fan per defensa l’1-O i ha considerat: ‘Com que som demòcrates no hi hem d’anar’.

