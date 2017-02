El president del grup parlamentari del PSC, Miquel Iceta, ha advertit al Parlament i al govern que si tiren endavant accions que no són ‘legals’, tampoc seran ‘democràtiques’. Arran del debat obert a l’inici del ple del Parlament pel judici del 9-N, Iceta ha admès que la qualitat democràtica de l’estat no és la desitjada i que el funcionament de les institucions ‘no és a l’excel·lència’. ‘Tampoc aquí quan s’elaboren lleis de desconnexió fora de la cambra, que són inimpugnables però que no s’ensenyen no fos cas que fossin impugnades’, ha etzibat als independentistes. En aquest sentit, el primer secretari dels socialistes catalans, que ha insistit en la necessitat del diàleg, ha advertit que es ‘destrossarà’ aquesta qualitat democràtica si es persisteix en considerar ‘lícit’ que es pugui ‘pressionar jutges i vulnerar l’estat de dret’.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]