Impulsat per la Casa Calba, el festival Hostes va néixer ara fa cinc anys amb l’objectiu de donar visibilitat als artistes que canten en català. Però la cita va més enllà i posa especial atenció a les músiques que no se solen programar als grans festivals. Així el festival, que es fa aquest cap de setmana al Teatre del Raval de Gandia, arriba amb un programa carregat del bo i millor que s’està coent a tots els racons del país.

Hi haurà artistes prou coneguts com ara Xavi Sarrià i Feliu Ventura i Sénior i el Cor Brutal. Els primers presentaran el seu espectacle de rapsòdia i música ‘Llibres, batalles i cançons’ basat en les novel·les de Sarrià. Però el festival també compta amb la presència de veus més desconegudes com ara el grup de la Safor Deliri; el mallorquí Aucell Cantaire, que presenta una curiosa relectura dels dogmes de la nova cançó i el nou projecte en solitari de Roger Puig, exmembre de Els Nens Eutròfics.

També hi haurà Joana Gomila, una cantant de jazz que en el seu darrer disc ‘Folk souvenir’ capgira els cànons i fa reviure l’interès per les essències musicals de Mallorca. Completa el cartell el cantautor valencià Albert Ortega ‘Bertomeu’, que presentarà els temes del seu darrer treball. ‘Collita i llaurador’ és una obra que busca paral·lelismes entre la vida al camp i la vida de músic. La programació es completa amb una activitat familiar: ‘La màgia d’en Cotonet’, de la companyia mallorquina la Fada Despistada.

