El Tribunal de Comptes espanyol ha decidit citar el 25 de setembre als encausats del 9-N, així com a set ex-alts càrrecs de la Generalitat, perquè es facin càrrec dels cinc milions d’euros que va costar la consulta. L’òrgan els demanarà una fiança, mentre no es dirimeix la quantitat que ha de pagar cadascun dels afectats. En cas de no pagar, el tribunal procedirà a l’embargament de béns.

L’ex-conseller de Presidència Francesc Homs ha respost a la decisió del tribunal en el seu compte de Twitter: ‘Volen la nostra mort civil. Fan trampes i guerra bruta. Però la democràcia guanya sempre! Personalment us espero serè i tranquil.’

Ens volen la nostra mort civil. Fan trampes i guerra bruta. Però la democràcia guanya sempre!

Personalment, us espero serè i tranquil… https://t.co/NNqAuJCCzS — Francesc Homs (@franceschoms) September 5, 2017

L’ex-vice-presidenta Joana Ortega també s’ha manifestat a la xarxa social: ‘El Tribunal de Comptes creu que pot aturar la voluntat dels catalans i catalanes de decidir el seu futur. Cecs.’ A més, ha agraït les mostres de suport.

Tribunal Cuentas creu que pot aturar la voluntat dels catalans/es de decidir el seu futur. Cecs. Gràcies a tothom pel suport i l'escalf — Joana Ortega (@joanaortega) September 5, 2017

