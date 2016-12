Francesc Homs ha comparegut avui per valorar la decisió del Suprem de processar-lo. El portaveu del PDeCat al congrés espanyol ha conegut la notícia a través de la premsa i ha denunciat de nou la politització de la justícia: ‘Si algú creu que el TS no fa política, o és un ingenu o és un fanàtic’, ha dit Homs.

Sobre el contingut de la interlocutòria, el portaveu ha explicat que era previsible. ‘Hi ha una lectura política i molt interessada per part del tribunal sobre els fets del 9-N. En algun episodi fins i tot ridícula’. Homs ha avançat que esperarà al posicionament de la fiscalia per decidir el seu posicionament. ‘És un procediment polític i la defensa la farem a tenor d’això’. I ha explicat que els seus arguments se’ls guarda de cara al judici.

Sobre la situació en què es troba, Homs ha denunciat que volen criminalitzar i presentar com a delinqüents els demòcrates que van promoure l’exercici de la democràcia. I ha reconegut la voluntat de la justícia d’actuar amb una rapidesa extraordinària.

Actuant d’aquesta manera, ha explicat Homs, l’estat espanyol s’està posant en un carreró sense sortida. ‘Presentar servidors públics com a criminals per posar urnes o voler-ho fer és un error gravíssim’. Pel portaveu, es vol jutjar ‘la voluntat d’un poble i la seva dignitat’, i ha recordat a la justícia espanyola que no podran esborrar el 9-N, que ha definit com un ‘acte de dignitat col·lectiva’. De cara al referèndum, Homs ja ha avisat que tampoc podran aturar-lo.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]