El portaveu del PDECat al Congrés espanyol, Francesc Homs, ha anunciat avui que denunciarà a la fiscalia al president espanyol, Mariano Rajoy, per un presumpte delicte de desobediència i prevaricació per haver incomplert la sentència del TC sobre la gestió del 0,7% de l’IRPF. A més, la denúncia es fa extensiva a l’ex-ministre de Sanitat Alfonso Alonso i la secretària d’Estat de Serveis Socials i Igualtat, Susana Camarero.

La setmana passada, el TC va dictaminar que les competències per repartir les subvencions a les ONG amb els fons del 0,7 de l’IRPF és de les comunitats. D’aquesta manera, el tribunal desmuntava l’estratègia de Madrid que al maig havia convocat subvencions a càrrec del 0,7%.

Homs en conferència de premsa ha assegurat que ‘si la fiscalia actua igual davant de tothom, ho hauria de fer ara’. En aquest sentit, el diputat ha explicat que ‘la denúncia es basa en la sentència de la setmana passada, reiterades sentències del TC i l’incompliment amb coneixement dels denunciats’. I ha volgut deixar clar que no és l’únic incompliment del govern espanyol envers Catalunya.

‘Alguns s’han vanagloriat d’incomplir sentències del TC i, a sobre, ara ens volen donen lliçons’, ha conclòs.

