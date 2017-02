La tercera jornada del judici pel 9-N comptarà avui amb la intervenció com a testimonis —proposats per les defenses d’Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau— de l’ex-conseller de Presidència i actual portaveu del PDECat al Congrés espanyol, Francesc Homs; l’ex-presidenta del Parlament, Núria de Gispert; l’ex-president de la cambra i coordinador del Pacte Nacional pel Dret a Decidir, Joan Rigol; l’ex-batlle de Barcelona Xavier Trias; l’ex-president del Consell Assessor per a la Transició Nacional, Carles Viver i Pi-Sunyer, i el president de l’Associació Catalana de Municipis, Miquel Buch.

