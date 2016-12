El diputat al Congrés i ex-conseller de la Presidència, Francesc Homs, ha rebutjat la criminalització per posar les urnes i ha assegurat que es respondrà amb més urnes i més democràcia. Homs ha llançat aquest missatge a través del seu compte de Twitter després de conèixer que el jutge ha conclòs que va desobeir i prevaricar en ‘potenciar’ la consulta del 9-N malgrat al suspensió del Tribunal Constitucional (TC).

El magistrat ha acabat la instrucció i dóna un termini de deu dies perquè Fiscalia sol·liciti si obre judici oral, arxiva les actuacions o, excepcionalment, demana alguna diligència complementaria.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]