L’ex-conseller de la Presidència i portaveu del PDeCat al congrés espanyol, Francesc Homs, ha dit aquest dimecres al migdia al fiscal del judici del 9-N, Emilio Sánchez-Ulled, que no ha tingut el coratge de fer-li preguntes durant la seva declaració com a testimoni en el procés al TSJC contra Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau. En un dels recessos, Homs ha dit a Ulled als passadissos: ‘No tens coratge de preguntar-me’. A la qual cosa, el fiscal hauria respost: ‘Si vols que et pregunti, truca a Madrid i demana que m’ascendeixin al Suprem per preguntar-te durant el teu judici’, segons fonts presents en el moment de l’incident. Justament aquest dimecres s’ha conegut que Homs serà jutjat al Suprem a partir del 27 de febrer.

Durant la vista oral, el fiscal Emilio Sánchez Ulled no havia volgut fer cap pregunta a Homs, per respectar el seu dret de defensa en el procés obert contra ell davant del Suprem. L’acusació popular tampoc ha fet cap pregunta, cosa que Homs ha respost dient ‘quina llàstima’. En acabar, Homs s’ha quedat a la sala de vistes per seguir les declaracions dels altres testimonis i ha piulat a Twitter el següent missatge: ‘El fiscal ha decidit no fer-me preguntes. Quina llàstima! De quines respostes tenen por?’.

Després han tingut el petit encarament fora de la sala, i ja fora de l’edifici, Homs ha dit als periodistes que espera tenir l’oportunitat de respondre a la fiscalia espanyola en el seu judici, que no ha tingut en aquest, perquè el ministeri públic ‘no ha tingut el coratge de fer les preguntes presents en el seu argumentari’. ‘No me les ha fet per no trobar-se en la incomoditat per trobar-se amb la demanda que vaig formular davant dels incompliments de les sentències del Tribunal Constitucional’, ha afegit.

