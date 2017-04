MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El president del Govern espanyol, Mariano Rajoy, ha afirmat aquest dijous que anirà “encantat” a declarar com a testimoni davant el tribunal que enjudicia la primera època de la trama Gürtel i ha assegurat que aquesta declaració és “un acte de pura normalitat”.

Rajoy no ha precisat si declararà en persona o per videoconferència, sinó que ha dit que estarà “al que digui el tribunal”, i ha refusat comentar el canvi de criteri que s’ha produït a l’Audiència Nacional, que fins ara havia estat partidària de no citar-lo.

Segons ha dit, no comentarà la decisió, li sembli “raonable o no”. Rajoy s’ha expressat així en declaracions als periodistes en el marc de l’Assemblea de la CEOE.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]