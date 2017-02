La secció segona de la sala penal de l’Audiència espanyola, tribunal encarregat de jutjar els 37 acusats per la primera època d’activitats de la trama Gürtel (1999-2005), ha citat a declarar dilluns 13 de febrer el representant legal del PP, l’ex-ministra de Sanitat i ex-parella de l’ex-batlle de Pozuelo de Alarcón (Madrid), Jesús Sepúlveda, Ana Mato, i la dona de l’ex-batlle de Majadahonda (Madrid) Guillermo Ortega, Gema Matamoros, com a partícips a títols lucratius.

Aquesta decisió ha estat adoptada pel tribunal presidit per Ángel Hurtado ‘per majoria, que no per unanimitat’, segons ha dit, perquè considera que la seva compareixença és oportuna al moment de declaració ‘de subjectes passius’.

A l’inici de la jornada d’aquest dijous, les advocades de Mato i Matamoros han anunciat al tribunal que cap de les dues tenien intenció a declarar dilluns que ve. No obstant això, la fiscal Anticorrupció Concepción Nicolás ha manifestat que entén que com a partícips a títol lucratiu no pot obligar-los a declarar però sí com a testimonis, tal com està sol·licitat, per la qual cosa ha sol·licitat al tribunal que citin ambdues acusades perquè compareguin en ‘aquesta condició’.

Després d’escoltar això, Hurtado ha paralitzat la vista oral durant uns minuts per decidir perquè es tracta d’una circumstància peculiar’. Finalment, s’ha citat els tres partícips a títols lucratius el pròxim 13 de febrer.

Com a partícips a títol lucratiu a Ana Mato se li ha fixat una fiança de 28.467,53 euros, i el PP, pels delictes que presumptament van cometre els exalcaldes de Majadahonda i Pozuelo, haurà de respondre amb una caució de 245.492 euros. L’esposa de Guillermo Ortega ha de respondre amb 45.066 euros.

