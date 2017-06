Una vintena d’activistes de Greenpeace han pintat aquest dimecres a la matinada un sol gegantesc a la Plaça Francesc Macià de Barcelona coincidint amb el solstici d’estiu. El dibuix fa 50 metres de diàmetre i rodeja completament la plaça. La iniciativa també s’ha dut a terme per donar suport a les energies renovables i reivindicar la fi de l’impost al sol, així com que la ciutadania pugui accedir a les energies netes.

Els activistes han utilitzat més de 2.000 litres de pintura ecològica per traçar el sol que ha envoltat la plaça i amb uns rajos que s’han estès a les diferents vies d’accés a la rotonda. Amb aquesta protesta, l’organització ecologista també ha denunciat la ‘falta de responsabilitat’ del govern espanyol per complir amb els Acords de París.

Aquesta acció estava autoritzada per l’Ajuntament de Barcelona. La Guàrdia Urbana s’hi ha desplaçat per evitar majors afectacions en el trànsit. El cost de la neteja va a càrrec de Greenpeace.

Alguns regidors del Grup Demòcrata i de Cs han demanat explicacions a la batllia via Twitter. ‘Que s’hagi fet servir 2.000 litres de pintura ecològica no justifica l’acció. Caldrà aplicar les ordenances. Suposo Ada Colau ho te clar’, ha piulat la regidora demòcrata Sònia Recasens. ‘Aquesta nit Greenpeace ha pintat Barcelona. Ni rastre de la Guàrdia Urbana per impedir-ho. La neteja qui la paga?’, ha publicat la líder de Cs, Carina Mejías

Today marks #SummerSolstice2017 and #greenpeace paints a gigantic sun in #Barcelona with ecological paint to support #renewables #solistice pic.twitter.com/xMtAulq557

A beautiful sun arose at the streets of Barcelona by @greenpeace_esp In Spain people should have the right to produce their own solar energy pic.twitter.com/ZlzBLelzYJ

— Kim Schoppink (@KimSchoppink) June 21, 2017