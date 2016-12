AMSTERDAM, 24 (EUROPA PRESS)

El president de l’Eurogrup, Jeroen Dijsselboem, ha anunciat que Brussel·les reprendrà en gener el procés de negociacions amb Grècia per alleujar els seus elevats volums de deute després d’haver rebut una carta del ministre de Finances grec, Euclids Tsakalotos, en què mostra el seu compromís per aplicar el programa de reformes.

El Eurogrup va decidir suspendre l’aplicació de les primeres mesures que s’havien pactat per alleujar el deute públic de Grècia el passat 14 de desembre, després de concloure que les últimes decisions del Govern grec, com tornar la paga extra a 1,6 milions de pensionistes, no estan “en línia” amb els acords.

“Estic content de concloure que hem airejat el camí (…) per seguir endavant amb els procediments de presa de decisions per a les mesures de deute a curt termini, que es portaran a terme en gener”, ha indicat Dijsselbloem en un comunicat recollit per Reuters.

Els ministres d’Economia Finances de l’Eurozona (Eurogrup) van acordar el passat 5 de desembre les mesures a curt termini que s’adoptarien per reestructurar el deute públic grec. El mateix director gerent del MEDE, Klaus Regling, ha afirmat que aquestes primeres mesures es començarien a aplicar “en les pròximes setmanes”, tot i que l’anunci del Govern d’Alexis Tsipras va congelar el procés.

Aquestes mesures a curt termini eren una extensió dels venciments dels préstecs a Grècia fins a 32,5 anys (des dels 28 de l’actualitat), atorgar un marge més ampli a Atenes per tornar part dels préstecs del segon rescat i reduir el risc dels tipus d’interès sense incórrer en costos addicionals per a altres països que han estat rescatats.

Regling ha defensat que una vegada implementades, totes aquestes mesures conduirien a una reducció acumulada de la ràtio de deute sobre el PIB de Grècia d’uns 20 punts percentuals en 2060, així com de 5 punts percentuals sobre les necessitats brutes de finançament d’Atenes. En qualsevol cas, ha reconegut que es tracta d’un espai temporal molt ampli que implica incerteses i dificultats per calcular els seus efectes.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]