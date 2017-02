Perquè en aquest primer programa febrerí, entre moltes altres coses, us parlarem de l’actuació de Jordi Molina i el seu grup a L’Auditori de Barcelona, a la Sala Oriol Martorell, el proper dissabte 11 a les nou del vespre, en què presentarà el seu nou treball “Matèria del temps”.

I aprofitarem per comentar un feliç article d’opinió titulat “Gralla pim pam pum” publicat fa uns dies a la revista SONS DE LA MEDITERRÀNIA, del grup Enderrock, en el qual el company Jordi Martí Fabra reivindica la gralla a partir de tres magnífics treballs al voltant d’aquest instrument realitzats en els darrers temps, tot ridiculitzant alguns comentaristes pretèrits bastant desafortunats amb les seves brometes.

