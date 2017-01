Google ha creat un fons de quatre milions de dòlars que la companyia donarà entre quatre organitzacions nord-americanes compromeses amb els drets dels immigrants en oposició a les mesures que ha pres el president dels Estats Units, Donald Trump, que restringeixen l’entrada al país immigrants i refugiats.

El fons es compon de dos milions de dòlars que ha aportat la companyia i dos milions més procedents de les donacions dels seus treballadors, segons ha explicat USA Today. En aquest fons, s’hi uneixen les aportacions particulars de diversos executius de Google, els noms dels quals no han transcendit.

El fons ajudarà a finançar quatre organitzacions que lluiten pels drets dels immigrants: la Unió Estatunidenca per les Llibertats Civils (ACLU), l’Immigrant Legal Resource Center, el Comitè Internacional de Rescat (IRC) i l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR/UNHCR).

La seva creació respon a la firma de l’ordre executiva que restringeix l’entrada als EUA immigrants i refugiats procedents de set països de majoria musulmana, una mesura contra la qual s’ha posicionat el CEO de Google, Sundar Pichai, qui, a més, procedeix de l’Índia.

Les tecnològiques contra Trump

Pichai, tot i això, no és l’únic responsable d’una companyia tecnològica que ha mostrat la seva oposició a l’ordre executiva que ha signat Trump; Apple, Microsoft, Netflix, Uber, Airbnb i Facebook són algunes de les que també han declarat el seu rebuig.

Moltes d’aquestes companyies viuran de primera mà la nova mesura que ha adoptat Trump, tenint en compte que part dels seus treballadors són immigrants, fins i tot alguns procedeixen dels països inclosos en l’ordre executiva.

En aquest sentit, el president de Microsoft, Brad Smith, ha enviat una missiva als seus treballadors per comunicar-los que 76 dels seus companys es veuran afectats per la mesura, per la qual cosa la companyia els proveirà d’assistència i defensa legal. El correu ha estat compartit per Satya Nadella, CEO de Microsoft, qui també és originari de l’Índia.

Mark Zuckerberg, per la seva banda, ha emès un comunicat en el qual recorda el paper de la immigració en la creació del país. ‘Els meus besavis van venir d’Alemanya, Àustria i Polònia. Els pares de Priscilla van ser refugiats de la Xina i el Vietnam. els Estats Units és una nació d’immigrants, i n’hem d’estar orgullosos d’això’, declara.

El CEO d’Apple, Tim Cook, ha assegurat que no donen suport a aquesta política i que la companyia oferirà assistència legal als treballadors que s’hi vegin afectats. Alhora, ha recordat la importància de la immigració, en l’origen dels Estats Units i de la mateixa companyia Apple, sent el mateix cofundador, Steve Jobs, fill d’immigrants sirians.

