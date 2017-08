El diputat de CSQP Joan Giner (Podem) ha demanat a JxSí i la CUP que permetin que els grups parlamentaris puguin introduir esmenes en la llei del referèndum. I ha dit que en aquest cas votaria a favor del text.

Giner ha fet aquestes manifestacions en una entrada del seu bloc. Malgrat que els partits independentistes no necessiten els vots de CSQP per a aprovar la llei, ell considera saludable que tingui el suport de més grups parlamentaris. Creu necessari que tots els partits dialoguin i lamenta que fins ara JxSí i la CUP no hagin pensat a obrir el text a esmenes.

Giner ha expressat aquest punt de vista personal pocs dies abans de la reunió de Podem per a acordar la posició del partit. Segons ell, és raonable que el partit treballi per aprovar-la, perquè els cercles de Podem van decidir de participar en l’1-O, entès com una mobilització.

Tanmateix, això topa amb les declaracions que han fet dues de les figures principals del grup de CSQP, Joan Coscubiela i Lluís Rabell, que consideren que la llei no inclou prou garanties per a fer un referèndum d’independència.

