Georgina Oliva és la nova directora general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Oliva, llicenciada en Sociologia per la UB, ha treballat al Consorci de Serveis Socials de Barcelona, primer com a tècnica d’Infància i Dona i actualment, era coordinadora del Model Integral d’Atenció a la Infància i Adolescència a la ciutat de Barcelona. Oliva, que tot just avui ha estat nomenada, agafa el relleu de Ricard Calvo que va dimitir el 9 d’agost després d’un mandat polèmic en què el sindicat CGT va denunciar suposades adjudicacions irregulars a entitats i fundacions vinculades, anteriorment, amb Calvo.

Georgina Oliva (Barcelona, 1980) va ser diputada entre el 2006 i el 2008 al Congrés dels Diputats espanyol, on va ser ponent entre d’altres de la Llei d’Adopcions Internacionals i de la Llei Orgànica d’Igualtat entre homes i dones. També havia col·laborat amb l’Institut Català de les Dones com a consultora i ha estat ponent de jornades i conferències sobre infància i violència masclista a Las Palmas de Gran Canària i Bogotà (Colòmbia). Oliva ha realitzat cursos d’especialització en mètodes qualitatius aplicats a l’avaluació de les polítiques públiques i l’Ètica en els serveis socials.

Ricard Calvo va deixar el càrrec, així com també l’acta de regidor a Girona, perquè tal com va declarar a l’ACN, estava ‘sobrepassat’. Precisament, el mes de juliol, la consellera Bassa, tot i defensar la seva professionalitat, va anunciar obrir un expedient informatiu sobre les fundacions que treballen per la DGAIA i tenien relació amb Ricard Calvo, com la Fundació FASI, on havia estat director operatiu i havia rebut 98 milions d’euros en adjudicacions aquest any.

