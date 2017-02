L’escriptora valenciana Gemma Pasqual presentarà avui a l’Espai VilaWeb de Barcelona el seu nou llibre ‘Vampira‘. L’acte tindrà tres parts. De primer una conversa entre l’autora i el director de VilaWeb, Vicent Partal, a la qual seguirà una passejada pel barri del Raval que és on hi ha la redacció del diari i on passa part de l’acció de la novel·la. El recorregut acabarà amb una celebració al famós bar L’Almirall, un dels de més tradició de Barcelona, que apareix també en la novel·la. El llibre és publicat en el segell Jollibre de Santillana.

La Núria, una jove vampira del nostre temps, acompanyada del seu avi, el comte Estruc, intenta desbaratar els plans malèfics d’uns malvats humans que es creuen d’una raça superior i volen apoderar-se del món. Recomanada per l’Associació Rosa Sensat és una atractiva narració on conflueixen personatges reals com la vampira del Raval i el comte Estruc, així com altres referents literaris i històrics. Molt ben documentada, la situació inicial esdevé al Raval l’any 1912 en el que van desaparèixer molts infants segrestats per una de les protagonistes del llibre. Unes bruixes que viuen a Cap de Creus, amigues de l’àvia d’un d’aquests infants desapareguts decideixen invocar al vampir del comte Estruc per tal d’acabar amb la vampira. A partir d’aquí molta aventura i molta història.

Gemma Pasqual va nàixer a Almoines (la Safor) el 1967. Ha guanyat el premi Samaruc de Literatura Juvenil el 2002 amb Marina, el 2003 amb Et recorde, Amanda i el 2005 amb L’últim vaixell, el premi Jaume I de Crevillent (2003), el premi Benvingut Oliver (2007), el premi Barcanova (2007) i el premi Mallorca de Literatura Juvenil (2008). Ha publicat diversos llibres entre els quals destaca la trilogia ‘Xènia’, que ha esdevingut tot un best-seller amb més de 40.000 exemplars venuts.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]