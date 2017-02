Noves declaracions polèmiques de Xavier Garcia Albiol. El líder del PP ha dit que la Generalitat vol crear una ‘llista d’Schindler’ per saber quin assistirà a la manifestació de suport a Artur Mas dilluns.

La frase fa referència al film d’Steven Spielberg sobre la història verdadera d’un Just entre les nacions, Oskar Schindler, un industrial alemany, membre del partit nazi, que aconsegueix salvar prop de 1.200 jueus de la mort en el camp de concentració de Paszów.

En una entrevista a l’agència EFE Albiol afirma que la Generalitat vol destriar els funcionaris ‘dòcils i favorables al procés independentista’ que vagin a la manifestació i els que vagin a treballar. El líder del PP ha dit no tenir cap dubte ‘de que una de les voluntats del Govern és fer una llista entre els bons i els dolents, els que s’han de salvar i els que han de ser castigats per la seva traïció a la causa’.

