El president sortint de Gàmbia, Yahya Jamé, ha anunciat que deixa el seu càrrec, després d’haver rebutjat la victòria del seu rival a les eleccions que van tenir lloc fa gairebé dos mesos.

En una al·locució retransmesa a la televisió estatal GRTS TV, Jamé ha anunciat que deixa de ser el president i comandant en cap de les Forces Armades de Gàmbia, assegurat que ‘no és necessari que es vessi ni una sola gota de sang’.

Jamé ha assenyalat que ‘des del començament d’aquest impàs’ es va comprometre a resoldre totes les qüestions de manera pacífica, pel que ha accedit finalment a abandonar la presidència, que l’havia expirat dos dies enrere.

Precisament aquest dijous, el vencedor dels comicis, Adama Barrow, va prestar jurament del seu càrrec en una cerimònia celebrada a l’Ambaixada gambiana a Dakar, davant de la negativa del mandatari sortint a deixar el càrrec.

El mateix Barrow ha anunciat prèviament a través d’un comentari a la xarxa social Twitter que Jamé havia accedit a deixar el poder i abandonaria el poder, si bé el comentari ha estat eliminat després, per la qual cosa es van plantejar dubtes acosta de la seva veracitat.

Les forces de la Comunitat Econòmica d’Estats d’Àfrica Occidental (CEDEAO) van iniciar un desplegament militar, ‘Operació Restaurar la Democràcia’, per obligar a Jamé a abandonar el càrrec, si bé es va detenir després donant a l’ara expresident un marge perquè anunciés la seva sortida de la Presidència.

