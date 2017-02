La portaveu parlamentària de la CUP, Anna Gabriel, ha assegurat que el referèndum ‘no serà legal’ i ha afegit que l’estat espanyol ‘no és democràtic’ per no permetre’l, en resposta al plantejament dels grups que defensen que sense legalitat una acció no és democràtica. ‘Els hi hem de dir als lluitadors antifranquistes que era democràtic l’estat franquista perquè estava dotat d’un marc jurídic legal’, s’ha preguntat Gabriel durant la seva resposta a la intervenció del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, sobre el judici pel 9-N. Gabriel ha criticat que el que s’està jutjant aquests dies no és una consulta, ja que ha dit que no es va fer, sinó un procés participatiu i ha afegit que això ‘ho fa encara més greu perquè es diu que no es pot ni participar’.

Anna Gabriel: "Mirant endavant, el que volem fer és un referèndum. No farem altra cosa que no sigui un referèndum" #perlarepública pic.twitter.com/LZR0Il7NHy — CUP Països Catalans (@cupnacional) February 8, 2017

Gabriel ha recordat que el que es volia fer el 9 de novembre del 2014 era una consulta vinculat i no es va fer i per això ha assegurat que la CUP té clar que el que s’ha de fer enguany és un referèndum ‘i no una altra cosa’. La diputat ha compartit en gran part la intervenció de Puigdemont, tot i reconèixer ‘diferències’ en alguns aspectes, i ha centrar la seva intervenció en rebatre alguns posicionaments de l’oposició.

A la líder de C’s al Parlament, Inés Arrimadas, li ha contestat que l’inquieta la capacitat d’escolta del seu grup si realment consideren que en el darrer any els diputats favorables a la independència només han parlat del procés català i ha defensat que la CUP ha tractat ‘altres qüestions més enllà del procés’. ‘Ens preocupa la marginalitat i l’aïllament polític en que poden quedar si només han sentit parlar del procés’, ha dit, al temps que li ha reclamat que siguin també ells els que ‘comencin a atendre’ el que realment preocupa els catalans.

Al PSC, li ha recordat que Catalunya viu un moment d’’excepcionalitat política’ i els ha advertit que el ‘búnquer del 1978’ que ha dit que els socialistes van ajudar a construir ‘s’està enfonsant’. Ha afegit que estan d’acord en el fet que és un fracàs la judicialització de la política i ha plantejat que per això ‘no es va arribar a aclarir qui era el senyor X del GAL que no ha arribat mai a ser jutjat’.

Al coordinador del PPC, Xavier García Albiol, li ha respost que estan disposats portar a terme un debat de les idees quan faci falta amb l’Estat espanyol però s’ha preguntat ‘amb qui’ es pot fer. D’altra banda, ha dit als diputats de CSQP que hi haurà ‘l’oportunitat de desobeir’ i no ha dubtat que hi seran ‘al costat de la democràcia’. ‘Rebent garrotades com moltes altres vegades hem rebut’, ha dit, al temps que ha recordat que ja ho van fer quan ICV estava al capdavant de al conselleria d’Interior.

