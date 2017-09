El periodista Iñaki Gabilondo ha expressat avui en el seu vídeobloc d’anàlisi política a El País la seva desesperació per ‘la topada assegurada’ que opina que i haurà aquesta setmana tan bon punt es convoqui el referèndum i l’estat espanyol desplegui les eines per mirar d’impedir que es faci. Gabilondo considera que ‘l’incendi’ és inevitable, passi el que passi, tant si s’arriba a la proclamació de la república catalana com si es convoquen eleccions autonòmiques i l’independentisme no és majoritari (cosa que veu poc probable). Perquè constata que ‘els catalans que volen marxar, ja se n’han anat, i no tornaran’. I això és el que pensa que acabaran descobrint els polítics espanyols quan, a part de la llei, intentin utilitzar la política per a resoldre el conflicte.

Diu el periodista: ‘La incorporació de Catalunya en el projecte d’Espanya serà una aventura ciclòpia, perquè quan els polítics es decideixin, a més d’actuar amb la llei, a utilitzar les eines de la política, descobriran coses tremenda: una, que els catalans que volen marxar, ja se n’han anat i que no tornaran. Com a mínim, els meus ulls ja no ho veuran. Si sumem els catalans que volen marxar als que es volen quedar però que no els agrada com és Espanya i que en volen una altra, l’envergadura del fenomen esdevé molt gran, i això no ho resoldran ni una fórmula, ni dues, ni cinc cinquanta-cinc.’

