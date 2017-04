El jutge de l’audiència nacional Eloy Velasco investiga el president del diari La Razón, Mauricio Casals, i al seu director, Francisco Marhuenda, per coaccionar l’actual presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, perquè no denunciés el saqueig de l’empresa pública d’aigua Canal Isabel II, segons que avancen mitjans madrilenys com El Español i Público.

Avui agents de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil han detingut aquest dimecres l’ex-president de la Comunitat de Madrid Ignacio González per suposats delictes de malversació, blanqueig de capitals i administració deslleial en el marc del cas del Canal de Isabel II, l’empresa pública d’aigües de Madrid del que ell era president del consell d’administració.

Aquesta investigació del jutge Velasco posa el focus sobre un possible desviament de fons de l’empresa pública mitjançant la compra d’empreses que no tenien el valor que se li atribuïa. Entre aquestes hi hauria l’adquisició de l’empresa Emissao, denunciada pel propi Canal de Isabel II. Juntament amb González, la Guàrdia Civil ha detingut altres exresponsables del Canal de Isabel II, que estaven essent investigats des de fa mesos. El PP ha suspès l’ex-president de militància arran de la detenció.

