El candidat de la plataforma independent En Marxa, Emmanuel Macron, guanyaria les eleccions presidencials en la segona volta, amb un 63 per cent dels vots davant el 37 per cent dels sufragis que obtindria la candidata presidencial del Front Nacional, Marine Le Pen, segons un sondatge que ha publicat aquest dijous la cadena de televisió BFMTV i el diari ‘L’Express’.

L’enquesta posa de manifest que Le Pen seria la més votada en la primera volta de les eleccions presidencials, amb un 25,5 per cent i un 26 per cent de suports, mentre que l’exministre d’Economia aconseguiria entre el 22 i el 23,5 per cent de les paperetes.

El candidat presidencial dels Republicans, François Fillon, se situaria en tercer lloc, amb el 17 i el 18 per cent dels vots, el socialista Benoît Hamon tindria entre el 15 i el 15,5 per cent i el candidat de França Insubmisa, Jean-Luc Mélenchon, es quedaria amb el 12 i el 13 per cent dels suports.

En la segona volta de les presidencials, segons aquesta enquesta, Macron s’imposaria a Le Pen amb el 63 per cent dels vots davant el 37 per cent. Si Fillon arribés a la segona volta, aconseguiria imposar-se a la candidata del Front Nacional amb un 56 per cent dels sufragis davant el 44 per cent que aconseguiria ella.

El sondatge es va fer entre el 7 i el 8 de febrer, després de la roda de premsa en la qual Fillon va parlar sobre la polèmica per haver tingut contractats com a assessors la seva dona i els seus dos fills. El sondatge es basa en entrevistes a 961 persones inscrites en el cens i majors d’edat.

Una altra enquesta elaborada per Ifop-Fiducial i publicada aquest dimecres assenyala que Fillon perdria tres punts de suport electoral, i es quedaria en el 18 per cent dels vots, amb la qual cosa la primera volta tindria com a guanyadora Le Pen amb el 26 per cent de les paperetes (un 2 per cent més) i Macron quedaria segon, amb el 21 per cent.

El tercer sondatge que s’ha conegut, que ha fet Harris Interactive per a France Télévisions, situa també Le Pen i a Macron com els dos candidats més votats en la primera volta de les presidencials, amb el 24 i el 21 per cent dels suports, respectivament, i amb Fillon situat en tercer lloc, amb un 19 per cent, segons informa ‘Le Figaro’.

