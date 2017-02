La líder del Front Nacional i candidata a la Presidència de França Marine Le Pen s’ha negat a tornar al Parlament Europeu prop de 300.000 euros que havia rebut des de Brussel·les per a la contractació d’empleats del partit en un cas que va ser denunciat el passat mes d’octubre per l’Oficina Europea de Lluita contra el Frau (OLAF).

Tal com indica el diari ‘Le Figaro’, Le Pen hauria d’haver retornat ahir abans de la mitjanit els diners exigits per l’OLAF. En cas contrari, com ha passat, la líder del partit d’ultra-dreta francès serà penalitzada per l’organisme.

La revista ‘Challenges’ va treure a la llum la setmana passada dos documents que demostraven que la líder del Front Nacional ja havia rebut dos correus pel cap baix des de Brussel·les en els quals se li exigia la devolució d’un total de 298.497 euros pels salaris lliurats ‘de forma indeguda’ a Catherine Griset, que va compatibilitzar el seu sou com a ajudant parlamentària amb altres càrrecs de rellevància en el partit.

L’OLAF va iniciar aquest procediment el passat mes d’octubre, perquè Le Pen reemborsés prop de 340.000 euros. L’altra quantitat, un total de 41.554 euros que corresponen al salari del seu guardaespatlles, Thierry Légier, hauria de ser retornada a Brussel·les abans del 28 de febrer.

La setmana passada, el número dos de la formació de Le Pen, Florian Philippot, es va negar a comparar el cas de la filla del fundador del Front Nacional amb el de l’esposa del candidat a la Presidència François Fillon, Pénélope Fillon, implicada en un cas d’ocupacions fictícies al Parlament francès.

‘No estem parlant del mateix cas, per res’, va assenyalar, durant una entrevista concedida a la cadena iTélé. Philippot va defensar que Le Pen ‘no va emprar de forma fictícia’ els dos assenyalats i va assegurar que no va haver-hi intent per ocultar aquest fet, ‘per la qual cosa no es tracta de la mateixa figura’.

