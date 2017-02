La central nuclear de Flamanville, al nord de França i operada per EDF, ha registrat cap a les 10.00 hores d’avui una explosió que podria haver deixat ferits, segons informa el diari local ‘Oues-France’.

Fins al lloc s’han desplaçat ja els equips d’emergència però, segons fonts de la prefectura citades pel diari, no s’ha activat el pla particular d’intervenció ja que no hi ha risc nuclear.

Els bombers han indicat que s’ha produït una explosió que ha ocasionat un incendi en el cor de la central, fora de la zona nuclear de la mateixa.

