Hores després de la conferència de Puigdemont, Junqueras i Romeva al Parlament Europeu, s’ha fet un acte en una altra sala de la cambra, organitzat per UPyD i Ciutadans i titulat ‘Cataluña, corazón económico de España y Europa. Problemas económicos y sociales derivados del proceso independentista’. Hi participaven tres membres de l’entitat unionista Empresaris de Catalunya, i hi havia deu ponents. Segons que ha pogut saber VilaWeb, només hi han assistit espanyols i catalans, cap eurodiputat i únicament algun assistent parlamentari. En total, vint persones.

L’acte, el presidia l’eurodiputada d’UPyD Teresa Giménez Barbat. És la mateixa que va impulsar l’any passat un debat a l’eurocambra que vinculava l’independentisme amb problemes psiquiàtrics.

Si la conferència d’ahir va aplegar centenars de persones (malgrat els intents de boicot del PP i el govern espanyol), l’acte d’avui amb prou feines ha arribat a la vintena. Vegeu aquestes dues fotografies que evidencien l’èxit d’un acte i el fracàs i de l’altre.

