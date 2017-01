Tenir un hort a casa, o prop de la llar, ens ajuda a tenir una visió molt més agraïda del nostre entorn. Si per raons de la limitació de l’espai això no fos possible tenim, però, l’alternativa de construir el nostre propi hortet al balcó a la terrassa de casa escollint, inicialment, una o dues de les hortalisses més estimades i, després, de mica en mica, augmentar-ne progressivament el conreu afegint jardineres i nous testos.

