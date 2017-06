L’himne de les festes de Sant Joan a Alacant diu: ‘A la llum de les fogueres, s’abaniquen les palmeres.’ Perquè durant tota la nit de la revetlla la ciutat s’omple de focs artificials i de fogueres espectaculars. Des de dimarts hi ha centenars de monuments artístics ‘plantats’ per tota la ciutat. Les fogueres alacantines, tal com es fan avui dia, daten de final dels anys vint i s’inspiren clarament en el model faller que es fa a València per Sant Josep: són grans estructures de fusta i cartó pedra amb un fort component satíric. Així i tot, amb el pas dels temps els mestres alacantins han sabut desenvolupar una estètica pròpia.

Avui a mitjanit una gran palmera blanca llançada des del puig de Benacantil indicarà el començament de la ‘cremà’. Més de dos-cents monuments artístics desapareixeran engolides per les flames mentre la gent viurà la festa al carrer, amb revetlles a les barraques instal·lades al costat dels monuments i on és habitual de demanar una remullada als bombers que apaguen el foc. Una de les menges més tradicionals d’aquesta festa és la coca de tonyina acompanyada d’un grapat de bacores, un tipus de figa. La vetllada s’acaba a la platja del Postiguet amb castells de focs, i a trenc d’alba es fan els primers banys rituals.

A més, com que per Sant Joan és festa major a Alacant, fins diumenge hi ha una extensa programació d’actes: cercaviles, cavalcades, ofrenes, corregudes de bous, actuacions musicals, campionats esportius i més.

Amb els anys, el model de les fogueres alacantines s’ha consolidat i s’ha escampat per més pobles de la zona, com ara Sant Vicent de Raspeig, Torrevella, Xàbia, Benidorm, Sant Joan d’Alacant, Teulada, Elx i Guardamar, fins on aquesta nit arribarà la flama del Canigó.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]