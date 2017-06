BARCELONA, 25 (EUROPA PRESS)

Protecció Civil de la Generalitat ha donat per finalitzat durant la nit del dissabte a aquest diumenge l’alerta del pla Procicat per l’ona de calor una vegada normalitzades les temperatures en valors no extrems, ha informat el cos aquest diumenge en un comunicat.

Així mateix, Protecció Civil ha rebaixat d’alerta a prealerta el pla de risc per incendis forestals Infocat, que es va activar per la coincidència de les elevades temperatures amb la revetlla de Sant Joan.

El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha atès a 99 incidents relacionats amb aquesta segona ona de calor en el mes de juny, 69 dels quals han requerit d’atenció mèdica.

