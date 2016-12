El regidor del PP a l’Ajuntament de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, s’ha dirigit en àrab a la batllessa, Ada Colau, per denunciar la presumpta exclusió del castellà en les comunicacions municipals. Les burles a les xarxes no s’han fet esperar després que ell mateix pengés el fragment de la seva intervenció al consistori.

En #plebcn me he dirigido en árabe a @AdaColau ya que ella lo usa, con urdu y tagalo, en comunicaciones municipales excluyendo al castellano pic.twitter.com/Jo7lM3kOEa

