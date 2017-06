Felipe VI ha reivindicat avui el ‘respecte a les normes’ durant l’acte institucional dels quaranta anys de les primeres eleccions democràtiques, en un discurs on ha advertit els principis democràtics només cobren vigència ‘dins de la llei’ perquè ‘fora de la Llei només hi ha arbitrarietat, imposició, inseguretat i, en últim extrem, la negació mateixa de la llibertat’.

El monarca espanyol no ha fet cap al·lusió directa a Catalunya però ha farcit el seu discurs de referències al procés independentista. Segons Felipe VI, ‘cap camí que s’emprengui en la nostra democràcia pot –ni ha de- conduir a la ruptura de la convivència, al desconeixement dels drets democràtics de tots els espanyols o a la negació dels valors essencials de l’Europa a la qual pertany’, i ‘menys encara un camí que divideixi els espanyols o que trenqui l’esperit fraternal que ens uneix’.

Després de mesos en què ha obviat el procés, Felipe VI ha introduït aquest missatge en el discurs de l’acte institucional on han assistit els ‘pares’ de la constitució espanyola i els membres de les primeres corts espanyoles, així com els ex-presidents del govern espanyol Felipe Gozález i José María Aznar.

El monarca ha reivindicat els valors de la constitució com el ‘gran projecte de reconciliació nacional’ cap a la construcció del ‘gran projecte de l’Espanya democràtica’, així com ‘l’afirmació de la nostra unitat nacional assumint la diversitat territorial d’Espanya amb orgull i coherència’.

Recorda la ‘diversitat’ de l’estat espanyol

En aquest marc ha recordat que aquesta afirmació implica també el reconeixement d’aquesta ‘diversitat està en la nostra història i defineix la nostra pròpia identitat nacional’. ‘Els sentiments s’han de respectar i comprendre, mai ignorar, enfrontar i dividir’, ha dit.

Per aquest motiu ha recordat que la constitució del 78 va ‘proclamar la seva voluntat de protegir tots els pobles d’Espanya en l’exercici de les seves cultures i tradicions, de les seves llengües i de les seves institucions; i va reconèixer l’autogovern de les seves nacionalitats i regions, que són també patrimoni de tots els espanyols’.

Reclama ‘respecte a les normes’

En tot cas ha recordat que les primeres eleccions democràtiques van obrir pas a un període de ‘convivència’ i ha alertat que ‘cap camí que s’emprengui a la nostra democràcia pot –ni ha de- conduir a la ruptura de la convivència, al desconeixement dels drets democràtics de tots els espanyols o a la negació dels valors essencials de l’Europa a la qual pertanyem’, i ‘menys encara, un camí que divideixi els espanyols o que trenqui l’esperit fraternal que ens uneix’.

També ha assegurat que aquesta ‘convivència’ té ‘la seva major garantia i protecció en les normes que l’emparen’. ‘Perquè el respecte a aquestes normes, en democràcia, no és una amenaça o una advertència per als ciutadans, sinó una defensa dels seus drets’. Segons el monarca, ‘dins de la llei és on cobren vigència els principis democràtics, on s’han d’encaminar els antagonismes i resoldre els desacords i les diferències mitjançant el diàleg i el debat’.

‘Fora de la Llei només hi ha arbitrarietat’

Per aquest motiu ha advertit que ‘fora de la llei, com ens ensenya la història, només hi ha arbitrarietat, imposició, inseguretat i en últim terme, la negació mateixa de la llibertat, perquè com diu una antiga cita: ‘La llibertat sempre segueix la mateixa sort que les lleis: reina i mor amb elles’.

