El govern espanyol ha informat que l’ex-ministre de Defensa Federico Trillo serà rellevat pròximament com a ambaixador de Londres juntament amb setanta ambaixadors més perquè ‘toca’. El govern ho ha volgut deslligar de l’informe del Yak 42 i fins ara no s’havia pogut iniciar el procés perquè l’executiu espanyol es trobava en funcions.

L’informe del consell d’Estat sobre l’accident del Yak 42 va determinar que el ministeri de Defensa espanyol que dirigia Trillo l’any 2003 tenia indicis del risc i no va actuar. El dictament responsabilitza l’ex-ministre de l’accident, i PSOE, Podem, Ciutadans i les famílies de les víctimes n’han exigit el cessament.

