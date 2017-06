El manifest de desacord al rebuig de la Universitat de Lleida (UdL) a l’adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum s’ha fet públic pels volts de les dues de la tarda a través de les xarxes socials. En poques hores ja es freguen les 200 adhesions de professorat, personal d’administració i serveis (PAS) i alumnat. El text es concep com un manifest de mínims per fer visible que l’acord del Consell de Govern del passat dia 15 de juny no reflecteix la realitat de la comunitat universitària. En aquest sentit, es demana al rector Roberto Fernández la realització d’una consulta en línia a tota la comunitat universitària, mitjançant el campus virtual.

El manifest es va començar a consensuar entre diferents membres de la comunitat universitària després de la votació de rebuig a l’adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum de passat dia 15 de juny. Antonieta Jarne va explicar ahir que una cinquantena de professors el recolzaven però aquest dimarts, poques hores després d’activar el manifest a la xarxa, ja suma 171 adhesions entre docents, PAS i alumnat.

En aquest sentit, el portaveu del Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans a Lleida, (SEPC) i també impulsor del manifest, Llibert Rexach, ha explicat que el volum d’adhesions creixerà més en les properes hores perquè l’aplicatiu web per sumar adhesions requereix d’una validació prèvia a través del correu electrònic i ha afegit que tenen les bústies ”saturades” de correus.La consulta que es planteja al rector per fer mitjançant el campus virtual demana que contempli les opcions d’adherir la UdL al Pacte Nacional pel Referèndum; en contra de l’adhesió, o que la UdL no es posicioni al respecte.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]