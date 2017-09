L’Ajuntament de Falset preveu connectar de manera imminent dos nous pous a la xarxa d’abastament d’aigua, amb la qual cosa dóna per finalitzada l’amenaça de restriccions. Aquests dos pous, perforats d’urgència al llarg de les últimes setmanes, aporten un cabal continu de més de 20.000 litres per hora. ‘Ara podem començar a estar tranquils, tot i que seguim sense abaixar la guàrdia per mirar de trobar solucions definitives a llarg termini per al subministrament’, ha afirmat l’alcalde, Jaume Domènech.

A començaments d’estiu, l’Ajuntament va alertar que els nivells d’aigua als pous eren tan baixos que es podrien veure obligats a implementar restriccions. En paral·lel, es va iniciar una campanya de conscienciació que s’ha saldat amb una reducció de més d’un 20% del consum d’aigua durant l’estiu.

Mitjançant un programa de subvencions de l’Agència Catalana de l’Aigua, el consistori de la capital del Priorat va optar per la recerca i exploració de nous pous que permetessin afrontar la greu situació de falta d’aigua amb més garanties. Finalment, se n’han trobat dos i les analítiques d’aigua han donat bons resultats en ambdós casos, per la qual cosa ja només falta l’autorització formal de la Generalitat per fer la connexió a la xarxa d’abastament.

El regidor de Serveis de l’Ajuntament, Josep Rull, s’ha mostrat satisfet perquè ‘gràcies a l’aigua d’aquests dos pous nous ens garantim una tardor tranquil·la sense que hàgim de fer restriccions i sense l’extrem d’haver de recórrer a l’abastament en cubes i camions’. Rull també ha agraït a la ciutadania que el consum d’aigua al municipi es reduís un 19% el juliol i un 24% l’agost en relació a l’any anterior.

Tot i haver trobat una solució, el govern municipal ha advertit que no es pot abaixar la guàrdia. ‘Com Ajuntament, seguim explorant totes les solucions a llarg termini que tenim damunt la taula, com hem fet fins ara, i ens sumem amb entusiasme a la reivindicació per recuperar l’aigua del riu Siurana per a l’ús de la comarca del Priorat’, ha manifestat Domènech.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]