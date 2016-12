El secretari general de Podem, Albano-Dante Fachin, ha advertit el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que posar data al referèndum és repetir el ‘fracàs’ del full de ruta de Junts pel Sí, per la qual cosa no se sumaran a defensar una votació que fixi un dia concret per a la seva celebració.

Ho ha dit en una entrevista a Europa Press en plena negociació per a l’impuls d’un referèndum que des de divendres s’ha obert a espais no independentistes com el dels ‘comuns’, del qual Fachin forma part. ‘Si el president Puigdemont creu que l’estratègia correcta és fixar una data sí o sí, passi el que passi, és lliure. Que faci el que consideri. Ara, nosaltres no participarem en una cosa que ja s’ha demostrat que és un fracàs’, ha replicat el secretari de la formació morada a Catalunya.

‘Dates ja se n’han posat una pila: el 9-N i el 27-S’, ha dit referint-se al referèndum que el Govern va proposar per al novembre del 2014 i que va acabar sent un procés participatiu, i a les eleccions catalanes del 27-S, que des de Junts pel Sí es van plantejar com a plebiscitàries per declarar la independència en divuit mesos.

Ha deixat clar que, per a Podem, el referèndum ja s’havia d’haver fet, però cal treballar centran-se en què cal fer quan hi hagi garanties per tirar-lo endavant: ‘La unilateralitat tal com s’ha plantejat tenim clar que no ens porta a cap lloc. El nostre projecte és un projecte a nivell estatal, no és independentista’.

Així, ha matisat que el secretari polític de Podem, Íñigo Errejón, ha defensat la legitimitat que el Govern optés per una estratègia unilateral, perquè són ells el que tenen les regnes de l’executiu i és a ells a qui correspon decidir el seu full de ruta: ‘Però nosaltres pensem que no serveix per a res’.

Dimissió de Puigdemont

Fachin recorda que JxSí es va presentar a les últimes eleccions catalanes assegurant que el referèndum ja s’havia fet i que se centrarien a declarar la independència en divuit mesos, i conclou que ara han retrocedit en el seu programa polític per reivindicar un altre cop una votació sobre el futur polític de Catalunya.

‘Si et presentes amb un punt clau del programa i no pots complir aquest programa, acceptes que no ho pots complir i acceptes que has fracassat i, en un país normal, el president ha de dimitir i convocar eleccions’, ha dit Fachin.

També avisa que, en les noves negociacions que s’han obert amb la proposta de referèndum pactat amb l’Estat, espera que el president no pretengui ‘marcar els temps i donar lliçons dient ‘això és així perquè ho dic jo’.

‘Xantatge a la CUP’

També creu que la CUP es veu sotmesa a un ‘xantatge’ per part de JxSí, però recorda que són els ‘cupaires’ els que han escollit la seva estratègia i lamenta que en aquest pacte es posi en joc el contingut del pressupost.

Recorda que hi ha un anhel majoritari a Catalunya pel dret a decidir, ‘però també hi ha altres anhels que són majoritaris’, que creu que haurien de respondre’s a través de la Llei de Pressupostos del Govern i que no s’està fent.

Amb tot, creu que, malgrat el xantatge que reben i que han permès la tramitació d’uns comptes que no contenen una reforma fiscal progressiva que faci pagar als quals més tenen, no caldria donar el pressupost per aprovats: ‘Espero que la CUP sigui combativa’.

Fachin pronostica que si la CUP es nega a acceptar determinades partides del pressupost, PP i C’s ‘sortiran al rescat’ de JxSí perquè considera que aquests tres partits tenen un punt en comú: que són de dretes.

