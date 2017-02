La xarxa social Facebook treballa en una nova aplicació per reproduir vídeo en ‘streaming’ en dispositius com Apple TV i Chromecast i que se centraria en el model de ‘vídeo sota demanda’ amb continguts propis.

L’aplicació, de la qual encara no es coneix el nom ni la data de llançament, no només serviria com a suport per reproduir els continguts pujats pels usuaris, sinó que també inclouria una plataforma exclusiva de vídeo en ‘streaming’, segons que explica ‘The Wall Street Journal’.

Facebook ja estaria en contacte amb les empreses productores de televisió per aconseguir acords. La xarxa social també vol apostar per la realització dels seus propis continguts, tant d’entreteniment com d’esports, amb vídeos que tindrien una durada mínima de 10 minuts, segons executius d’aquestes companyies pròximes a les negociacions.

Facebook porta anys preparant l’aplicació i ha decidit d’apostar pel mercat dels continguts audiovisuals, actualment dominat per altres empreses com Netflix, HBO i fins i tot Amazon. El principal objectiu d’aquesta estratègia és acaparar part dels sucosos ingressos publicitaris de la televisió, que segons els experts podrien arribar als 70.000 milions de dòlars.

