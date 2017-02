Almenys 70.000 persones del barri de Kordelio, a la ciutat grega de Tessalònica, estan sent evacuades perquè pugui desactivar-se una bomba de la Segona Guerra Mundial de 200 quilograms d’explosius. Fou descoberta durant les obres en una carretera del barri la setmana passada i demà serà desactivada.

Les autoritats gregues diuen que està massa degradada per a dir si la bomba és alemanya o aliada. Aquesta troballa es produeix un mes després de l’evacuació de 54.000 persones a la localitat alemanya d’Augsburg, on es va desactivar una bomba de gairebé dues tones, la mobilització més gran de forces de seguretat des de la Segona Guerra Mundial.

