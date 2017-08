Eulen ha rebutjat la proposta de mediació proposada per la Generalitat per posar acabar amb el conflicte entre empresa i treballadors dels filtres de seguretat de l’aeroport de Barcelona. Després de la segona reunió de mediació celebrada aquest dimarts, el secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies, Josep Ginesta, ha explicat que l’empresa ‘incomprensiblement’ no ha acceptat garantir que no hi hauran més acomiadaments ni expedients oberts a treballadors pel no compliment dels serveis mínims durant la vaga a canvi que els treballadors posin punt final al conflicte amb el laude que es farà públic dijous.

Ginesta ha lamentat que amb la seva posició, l’empresa, que encara té de temps fins a les dotze de la nit de demà per acceptar la proposta, ha donat la sensació de ‘no voler posar punt final al conflicte’ fiant-ho tot a una resolució del laude molt favorable als seus interessos. Al seu torn, el comitè de vaga ha criticat la posició de l’empresa advertint que la seva negativa a la proposta de mediació obre la porta a noves mobilitzacions que els treballadors decidiran en assemblea dilluns vinent.

