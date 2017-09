Eulen, empresa adjudicatària dels controls de seguretat de l’aeroport de Barcelona, ha anunciat aquest divendres que ha fet els procediments oportuns per complir el laude emès fa escassament 24 hores per l’àrbitre designat pel govern espanyol. En un comunicat, la companyia ha anunciat que ha readmès els dos treballadors acomiadats per, presumptament, no haver complert els serveis mínims durant la vaga, alhora que ha assegurat que ha deixat sense efecte les sancions i expedients sancionadors oberts. Seguint les pautes marcades pel laude, l’empresa també ha incorporat el plus salarial de 200 euros a les nòmines dels treballadors del Prat.

La direcció d’Eulen ha apuntat que les nòmines del mes d’agost ja estaven emeses però ha assegurat que ‘s’han donat les instruccions internes precises’ perquè es rectifiquin i incorporin el plus establert a la resolució del laude. D’altra banda, la companyia també ha explicat que retirarà de la demanda interposada contra el comitè de vaga i que en aquests moments estava suspesa de mutu acord. Finalment, Eulen ha afirmat que ‘no adoptarà noves mesures de conflicte relacionades amb les matèries objecte del laude’.

D’aquesta manera, l’empresa segueix el compromís avançat aquest dijous pel director general d’Eulen a Espanya i Portugal, Emilio Garcia, que ja va dir que complirien els punts de resolució fixats per l’àrbitre del conflicte laboral. Queda pendent ara que es pronunciï el comitè de vaga, que té previst reunir-se aquest dissabte.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]