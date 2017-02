SEATTLE/BOSTON, 3 (Reuters/EP)

Un jutge federal de la ciutat de Seattle, a l’estat de Washington, ha bloquejat aquest divendres a nivell nacional l’ordre executiva signada pel president, Donald Trump, la setmana passada que prohibeix l’ingrés de ciutadans de set països de majoria musulmana als Estats Units.

L’ordre de restricció temporal del jutge representa un enorme repte a la mesura de Trump, encara que el Govern podria apel·lar la fallada i aconseguir que la política segueixi vigent.

El jutge de Seattle, James Robart, ha fet efectiva la seva decisió de forma immediata aquest divendres, la qual cosa suggereix que les restriccions als viatges es podrien aixecar de seguida.

“És un dia meravellós per a l’Estat de Dret en aquest país”, ha declarat el vicefiscal general de l’estat de Washington, Noah Purcell. El fiscal general de l’estat, Bob Ferguson, ha confirmat que amb aquesta decisió es “cancel·la el decret en aquest moment”, indicant que espera que el Govern federal respecti la decisió.

El decret del president republicà, signat el 27 de gener, va provocar el caos en els aeroports dels Estats Units el cap de setmana passat, quan diversos viatgers a l’estranger van ser retirats dels seus vols cap als Estats Units.

La demanda de Seattle va ser presentada per l’estat de Washington i a ella es va sumar posteriorment l’estat de Minnesota. El jutge Robart va determinar que els estats tenen dret legal a demandar, la qual cosa podria ajudar a fiscals generals demòcrates a enfrontar a Trump en altres temes a més de la immigració.

La decisió es va conèixer el dia en què fiscals de quatre estats van acudir a tribunals per presentar mesures contra el decret de Trump. El Govern va justificar la mesura a causa de raons de seguretat nacional, però els seus opositors consideren que és una ordre inconstitucional que persegueix a persones per les seves creences religioses.

El Departament d’Estat ha anunciat, també aquest divendres, que uns 60.000 visats emesos prèviament a ciutadans d’Iran, l’Iraq, Líbia, Somàlia, el Sudan, Síria i el Iemen fossin invalidats com a resultat de l’ordre, poc després que la premsa cités una xifra de 100.000.

