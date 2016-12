El president electe dels Estats Units, Donald Trump, ha acusat l’actual mandatari de fer declaracions “incendiàries” i ha descartat la “transició suau” que van pactar tots dos després de les eleccions del 8 de novembre.

“Faig el que puc per ignorar les moltes declaracions incendiàries i barricades del president Obama”, ha escrit Trump a Twitter, des d’on ha respost a les últimes entrevistes donades pel dirigent sortint.

El magnat ha rebutjat, per exemple, unes paraules d’Obama en les quals aquest ironitzava que hauria estat capaç de vèncer les últimes eleccions en cas d’haver pogut presentar-se.

“Tot i que anava a haver-hi una transició suau, ja no!”, ha postil·lat el magnat novaiorquès. El terme ha estat utilitzat en les últimes setmanes com a símbol del que semblava un traspàs de poders més calmat d’allò esperat, si es tenen en compte els durs retrets que tots dos s’havien creuat durant la campanya electoral.

