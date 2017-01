El president electe dels Estats Units, Donald Trump, ha fixat com a prioritat del seu Govern derogar la reforma sanitària de l’Administració de Barack Obama, coneguda popularment com a ‘Obamacare’, i per a això treballarà en coordinació amb el Congrés, dominat pels republicans.

El vice-president electe, Mike Pence, s’ha reunit aquest dimecres amb el president de la Cambra de Representants, Paul Ryan, per pactar l’estratègia contra l”Obamacare’, un dia després que els congressistes republicans comencessin les gestions per tombar-la.

“La primera ordre” de Trump és “mantenir la nostra promesa de derogar l”Obamacare’ i fer una reforma sanitària amb assegurances mèdiques més econòmiques sense augmentar la mida del Govern”, ha dit Pence en la roda de premsa que ha ofert després de la reunió.

Per a això, Trump, que arribarà a la Casa Blanca el pròxim 20 de gener, treballarà estretament amb els líders del Congrés per llançar “una agenda d’accions executives i legislatives” que permeti fer “una transició suau” des de l”Obamacare’ a la nova reforma sanitària.

Ni Pence ni Ryan han donat detalls sobre el pla de cobertura mèdica que posaran en marxa per substituir l”Obamacare’. El futur vice-president s’ha limitat a subratllar que obeirà les lleis del mercat, mentre que el cap de la cambra baixa ha indicat que ja hi ha nombroses “idees”.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]