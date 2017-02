Un tribunal federal d’apel·lacions ha rebutjat la petició del govern nord-americà d’aixecar l’anul·lació de l’ordre migratòria del president dels Estats Units, Donald Trump. El Departament de Justícia dels Estats Units havia recorregut aquest dissabte al Tribunal d’Apel·lacions del Circuit Novè la decisió del jutge federal de Seattle, James Robart, que havia suspès de manera immediata l’ordre executiva. Ha estat aquest mateix tribunal que s’ha pronunciat amb inusitada rapidesa a l’hora de rebutjar l’apel·lació. D’aquesta manera, ha ocasionat la primera gran derrota de Trump des que va arribar a la presidència.

‘La petició per a una permanència administrativa de l’ordre, pendent de total consideració, ha estat denegada’, diu el dictamen, que implica que l’ordre migratòria romandrà suspesa aquest diumenge mentre no arriba la decisió definitiva. Aquesta tindrà lloc quan el Departament de Justícia emeti una resposta a la sentència provisional d’Apel·lacions, la qual cosa no passarà, com a mínim, fins demà a la tarda.

Acaba així, de moment, l’enfrontament obert entre la Casa Blanca i la Judicatura dels Estats Units sobre la validesa d’un vet migratori que ha rebut crítiques de la comunitat internacional, de nombroses ONG, de la bancada demòcrata i fins i tot del mateix Partit Republicà, alguns membres del qual van criticar la precipitada entrada en vigor de l’ordre.

Cal recordar que el decret aprovat per Trump suspèn durant quatre mesos les concessions de l’estatus de refugiat, imposa una moratòria provisional –de tres mesos– a l’entrada de ciutadans de set països de majoria musulmana i paralitza el Programa d’Admissió de Refugiats. Els països afectats són l’Irac, l’Iran, Líbia, Síria, Somàlia, el Sudan i el Iemen.

Per agreujar encara més l’enfrontament amb la Judicatura, Trump ha dedicat el cap de setmana a qüestionar a través de Twitter l’anul·lació de l’ordre, que considera un atac contra una mesura de seguretat antiterrorista –descrita pels seus crítics com un vet directe als musulmans–, i ha qualificat el magistrat Robart de ‘suposat jutge’.

