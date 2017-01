El president nord-americà, Donald Trump, ha suspès el pla d’acollida de refugiats sirians per un temps indefinit en el marc de la nova ordre executiva signada aquest divendres destinada a impedir que els terroristes islàmics entrin als Estats Units.

Segons publica la cadena ‘ABC’, el text signat per Trump crida a la suspensió immediata de la migració de països vinculats al terrorisme com Síria, Iemen, Sudan, Somàlia, l’Iraq, l’Iran i Líbia per un termini de 90 dies.

A més, el programa d’acollida de refugiats ha estat suspès per un termini de 120 dies perquè les autoritats nord-americanes revisin les sol·licituds i el procés d’adjudicació d’asil. Si bé en el cas de Síria, l’ordre suspèn indefinidament l’entrada de qualsevol ciutadà sirià com refugiat a l’entendre que “va en detriment dels interessos dels Estats Units”.

D’aquesta manera, tal com especifica el document, es limita a 50.000 el nombre de refugiats que acollirà Washington l’any 2017, a l’entendre que un número superior és igualment “perjudicial” per al país. L’any passat, l’administració Obama ha admès a 85.000 refugiats, dels quals 12.000 provenien de Síria.

‘Mesures de vet’ als terroristes

Aquesta sèrie de novetats en la política migratòria s’emmarquen en les “mesures de veto” impulsades per Trump per impedir que terroristes islàmics entrin al país nord-americà.

“He establert noves mesures de veto per mantenir als terroristes islàmics fora dels Estats Units. No els volem aquí”, ha dit en una roda de premsa que ha ofert des del Pentàgon amb motiu de la presa de possessió del secretari de Defensa, James Mattis.

El dirigent nord-americà ha assenyalat que les accions polítiques aniran aparellades a les accions militars. “Volem assegurar-nos que no deixem entrar als que amenacen als soldats que estan lluitant a l’estranger”, ha afirmat, i alhora ha justificat l’entrada als Estats Units als “que recolzin al nostre país i estimin profundament al seu poble”.

